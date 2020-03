LE JEU DU CONFINEMENT « The Circle France » sera mis en ligne le 9 avril

Capture d'écran de la bande-annonce de The Circle France. — Netflix

Après les Etats-Unis en janvier et le Brésil en mars, c’est bientôt au tour de la France d’investir l’immeuble de The Circle Game, également appelé The Circle. La version française de la téléréalité de Netflix sera disponible le 9 avril. La plateforme en donne un premier aperçu à travers la bande annonce récemment mise en ligne.

L’occasion d’avoir un avant-goût du casting – on note la présence d’un duo de retraitées – et de constater que le décor n’a que peu, voir pas du tout changé par rapport aux saisons américaine et brésilienne. Il faut dire que le lieu de tournage reste le même : les candidats ont eux aussi posé leurs valises en fin d’année dernière à Salford (Angleterre).

Faux profils autorisés

Adapté d’un concept britannique lancé sur la BBC en 2018, The Circle réunit ses participants dans un même immeuble. Ils vivent seuls, dans des appartements séparés, sans jamais se rencontrer. Leur seul moyen d’échanger est une espèce de réseau social qui leur permet de discuter en ligne et leur propose aussi des jeux et défis.

Les habitants sont invités à s’évaluer régulièrement. A chaque fois, les deux les plus « populaires » ont pour mission de décider lequel des autres candidats ils veulent « bloquer », autrement dit, faire sortir du jeu. Précision d’importance : chaque candidat a le choix de se présenter sous son identité réelle ou de s’inventer un faux profil.