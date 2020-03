La comédienne Cécile Bois — DAVID NIVIERE/SIPA

« J’en suis sortie. » Dans une vidéo sur Instagram, Cécile Bois dit avoir été touchée par le Covid-19. « Ça fait 17 jours [lundi] que j’ai eu mes premiers symptômes, confie l’héroïne de la série de France 2 Candice Renoir, tournée à Sète. Je n’ai pas eu besoin d’aller à l’hôpital. J’ai été bien entourée, par des gens aimants. Ça m’a aidé. »

La comédienne évoque sa rude semaine. « La dernière semaine, qui correspondait à la semaine de mon confinement, n’a pas été drôle du tout, reprend-elle. J’ai eu assez peur. Comme quand on essore vos poumons, et que vous ne pouvez plus reprendre d’air. »

« Restez chez vous »

Cécile Bois salue également le corps médical, qui fait face à l’ampleur de la crise sanitaire actuelle. « J’ai pu être en relation avec un médecin, le 15e jour, qui m’a confirmé que j’étais en train d’en sortir, confie-t-elle. C’est un médecin de campagne, il a pris 30 minutes pour me rassurer, répondre à toutes mes questions, il a été formidable. »

« Restez chez vous », conclut l’héroïne de France 2, qui donne à ses fans rendez-vous « bientôt, dans une vie sans virus ». « En tout cas, plus celui-là ! »