Sara, dans Koh Lanta, l'île des héros. — Philippe LEROUX/ALP/TF1

Coup de théâtre dans Koh Lanta. Sara, aventurière emblématique du jeu, a été contrainte de quitter le jeu sur décision médicale, au cours du quatrième épisode de la saison spéciale L’île des héros diffusé vendredi sur TF1.

C’est en pleurs, et aux côtés de certains de ses acolytes également en larmes, que la quinquagénaire dont le mot d’ordre est « Il n’y a pas de fatigue qui soit », a dû se résoudre à dire au revoir à ses rêves de victoires. Sara s’est blessée à l’abdomen lors de l’épreuve de confort. Elle a tenté de supporter la douleur mais son état était incompatible avec les capacités requises pour rester dans le jeu.

« C’est une guerrière, une battante »

« Tous les abandons médicaux me touchent, mais jamais je n’avais ressenti une telle émotion que lorsque j’ai été obligé de dire au revoir à Sara », confie Denis Brogniart à 20 Minutes. « C’est terrible. Elle est pour moi un concentré de ce qu’est un aventurier valeureux de Koh Lanta. Elle est la première et seule femme à avoir réussi à faire du feu. Elle est incroyable dans les épreuves. Elle a le mental, la capacité à motiver les autres, à être leader. Elle donne 120 % de ce qu’elle a. C’est une guerrière, une battante », salue l’animateur qui lui voue une « profonde admiration ».

Candidate emblématique, Sara est l'un des 5 héros de retour dans cette nouvelle saison ! 💪

"Force, courage, honneur !" 👇

📺J-3 avant le début de #KohLanta L'île des Héros, le 21 février à 21h05 sur TF1 ! 🔥 pic.twitter.com/J4eoKXdGxg — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) February 18, 2020

Pour lui, comme sans doute pour de nombreux téléspectateurs et téléspectatrices de TF1, Sara, « restera un emblème de Koh Lanta ». La première participation de l’aventurière remonte à 2012. Elle avait été contrainte à l’abandon le onzième jour car elle souffrait d’une double otite. Deux ans plus tard, dans la saison spéciale La nouvelle édition, elle avait été éliminée lors du premier conseil avant de réintégrer le jeu suite à l’abandon d’une autre candidate et d’être éliminée au conseil suivant.

Le départ de Sara profite cependant à un autre aventurier emblématique de Koh Lanta. Teheiura, éliminé à l’issue du troisième épisode par l’équipe des rouges fera donc son retour, au sein de l’équipe des jaunes.