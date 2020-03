(Illustration) Le logo du groupe Canal+. — Martin BUREAU / AFP

A la suite de l’annonce du confinement, le groupe Canal+ avait mis en clair sa chaîne cryptée Canal+ et toutes ses déclinaisons en clair sur toutes les box jusqu’au 15 avril. Une annonce qui avait ravi les Français, coincés chez eux. Une annonce qui a fait grincer des dents les concurrents du groupe Canal+, TF1 et M6, qui ont mis la pression sur le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel. Le CSA demande donc à Canal+ de cesser son passage intégral en clair au plus tard le 31 mars, dans un communiqué de presse relayé par La Correspondance de la Presse.

Le CSA demande à Canal+ de cesser son passage intégrale en clair au plus tard le 31 mars in #CorrespondancePresse pic.twitter.com/9dhssCDjfg — Destination Ciné (@destinationcine) March 20, 2020

« L’opération que Canal+ a lancé ne peut être que limitée dans la durée, car elle est de nature à altérer l’équilibre entre les chaînes payantes et les chaînes gratuites. Elle est de nature à remettre en cause la chronologie des médias et elle pose des questions vis-à-vis des autres diffuseurs et des ayants droit. Le CSA est aussi là pour rappeler aux acteurs qu’il y a une règle d’ensemble qu’il faut veiller à respecter même si nous faisons preuve de compréhension », explique Roch Olivier Maistre, président du CSA.

« Une honte »

« Au risque de me faire écharper par les gogos de la gratuité, l’opération Canal+ en clair est une honte qui bafoue toutes les règles de droit et en particulier du droit d’auteur. Le CSA doit réagir avec la plus grande fermeté », a déclaré de son côté Pascal Rogard, directeur général de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD).

Canal+ et ses déclinaisons ne seront plus accessibles en clair gratuitement à partir du 31 mars, a confirmé à 20 Minutes le groupe Canal+.