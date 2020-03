Line Renaud au dîner de gala du Sidaction le 23 janvier 2020. — PJB/SIPA

Le Sidaction, opération de collecte, d’information et de sensibilisation pour la lutte contre le virus du sida, devait se dérouler du 2 au 5 avril. Principale collecte annuelle de fonds pour la recherche avec le Téléthon, le Sidaction est annulé en raison de l'épidémie de coronavirus, a annoncé mercredi l'association.

« La santé et la prévention de tous ont toujours été notre priorité. Actuellement, un autre virus secoue la France (...). Nous savons à quel point la solidarité et la mobilisation de tous sont essentiels pour remporter ces batailles», souligne la vice-présidente Line Renaud, qui a pris la décision avec la professeure Françoise Barré-Sinoussi, Prix Nobel 2008, présidente de Sidaction, et le conseil d'administration.

« Tous nos efforts doivent se porter sur la lutte contre le coronavirus », ajoute celle qui a cofondé Sidaction avec Pierre Bergé.

« La décision d'annuler, aussi inquiétante soit-elle pour l'ensemble de nos activités, a été évidente (...) Pour l'heure, toute notre énergie doit être concentrée pour gagner la bataille contre cet autre virus, qui met également en danger la vie des personnes vivant avec le VIH», observe l'association qui avait enregistré l'an dernier pendant le week-end du Sidaction plus de 4,5 millions d'euros de promesses de dons.

Avec le concours d'une trentaine de médias (TV, radio et presse écrite), le Sidaction mobilise des milliers de bénévoles. L'émission 100 ans de comédies musicales : les stars chantent pour le Sidaction, prévue sur France 2 le jeudi 2 avril, est également reportée.