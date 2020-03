Jean-Pierre Pernaut présente le 13 heures de TF1 depuis le 22 février 1988 — IBO/SIPA

Un JT de 13h sans son présentateur vedette ! Jean-Pierre Pernaut, 70 ans, a décidé de ne plus présenter l’édition de son journal télévisé sur TF1, en raison de l’épidémie de coronavirus et des règles de précaution et de confinement, a-t-il annoncé ce mardi sur Twitter.

Dès ce mardi à 13h, il sera remplacé par Jacques Legros, son joker habituel. Le présentateur a tout de même précisé sur Twitter qu’il continuait à travailler « en coulisses avec les équipes de l’Info, à l’organisation des moyens pour continuer à vous informer au mieux dans ces circonstances exceptionnelles ».

Salut à tous

Aujourd’hui c’est Jacques LEGROS qui présente le 13H.

De mon côté, en coulisses avec les équipes de l’Info, nous travaillons à l’organisation des moyens pour continuer à vous informer au mieux dans ces circonstances exceptionnelles.

En attendant prenez soin de vous — Jean-Pierre Pernaut (@pernautjp) March 17, 2020

Sur les réseaux sociaux et à l’antenne, Jean-Pierre Pernaut a dénoncé à plusieurs reprises l’irresponsabilité des Français, fustigeant lundi en direct les « inconscients » qui s’étaient promenés la veille dans les rues ou dans les parcs.