L’épidémie de coronavirus et les nouvelles mesures de confinement annoncées ce lundi par le président de la République bouleversent les grilles de chaînes de télévision. Cyril Hanouna a annoncé lundi soir sur Twitter l’arrêt de toutes ses émissions en plateau sur C8.

Mes chéris j ai bien réfléchit et j ai décidé de ne mettre personne en péril donc d arrêter les émissions en plateau car ça nécessite une 15zaine de personnes quoiqu il arrive et je ne veux plus prendre de risques et les protéger. Toutes les em en plateau doivent s arrêter 😢