TELEVISION Face à la pandémie de coronavirus, les chaînes françaises bouleversent leurs grilles de programmes, le point sur les émissions suspendues et celles maintenues

Faustine Bollaert sur le plateau de «Ça commence aujourd'hui». — Gilles Gustine

Avec la propagation du coronavirus et les mesures instaurées par le gouvernement, les grilles des chaînes de télévision françaises sont bouleversées. Le point sur les émissions encore à l’antenne ou mises à l’arrêt.

Le tournage du programme de l’été de TF1 Ninja Warrior, qui devait avoir lieu du 7 au 14 avril à Cannes, a été reporté. Le feuilleton de TF1 Demain nous appartient a été interrompu jusqu’à nouvel ordre, et au minimum pour quatorze jours. En attendant, la diffusion des épisodes déjà enregistrés est maintenue chaque soir à 19h20.

Le tournage à Montpellier de série quotidienne de France 2 Un Si Grand Soleil a été suspendu. Pour combler le vide à l’antenne, le JT d’Anne-Sophie Lapix se verra rallonger en attendant la reprise de diffusion.

❗Suite à l’interdiction gouvernementale concernant les rassemblements de plus 100 personnes, le tournage d’Un si grand soleil est momentanément interrompu à partir de ce lundi. La durée dépendra de l’évolution de la situation.❗ pic.twitter.com/gZ0MFcC7N8 — Un si grand soleil (@UnSiGrandSoleil) March 13, 2020

Le tournage du revival de l’émission culte Intervilles a été arrêté, tout comme Ça Commence Aujourd’hui présentée par Faustine Bollaert sur France 2, selon Le Journal des Femmes et celui de N’oubliez pas les paroles !, selon Télé Loisirs. Le Tournoi des Maestros est aussi annulé.

« Plus belle la vie » continue

Sur France 3, le tournage de Plus belle la vie est maintenu pour le moment. Des mesures de sécurité ont été prises : prise de température des acteurs, etc. pour éviter tout risque de contamination.

C8 interrompt les tournages de toutes ses émissions sauf Touche pas à mon poste et Balance ton post. En raison de l’actualité liée au coronavirus et à l’allocution du Président de la République, Emmanuel Macron, C8 déprogramme Touche pas à mon post ! et TPMP ! Le jeu ce lundi.

L’aventure s’arrête prématurément pour Love Island sur Amazon Prime Video au bout de deux semaines de tournage et de diffusion. A la suite de la décision de l’Afrique du Sud, où se tournait l’émission, de fermer ses frontières aux ressortissants des pays les plus touchés par le COVID-19, Nabilla Benattia a annoncé sur les réseaux qu’elle rentrait à Dubaï, où elle vit désormais.

Le tournage des Mystères de l’amour a également été interrompu, selon les informations de nos confrères de Télé Loisirs.

Le magazine La Grande Vadrouille de Norbert est remplacé par des épisodes de Rénovation impossible sur 6Ter.

» Cet article sera régulièrement actualisé en fonction des annonces des sociétés de productions et des chaînes de télévision