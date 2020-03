Marc Lavoine, Lara Fabien, Amel Bent et Pascal Obispo, le nouveau jury de "The Voice". — THOMAS BRAUT

La série Cassandre sur France 3 s’est imposée ce samedi soir en tête des audiences avec un épisode inédit qui a réuni 4,44 millions de téléspectateurs pour une part de marché de 19,3 %, mais The Voice n’est pas loin avec 4,36 millions de mélomanes et même une meilleure part d’audience à 21,4 % sur les quatre ans et plus. Les deux programmes ont connu aussi un bond d’une semaine à l’autre, de 500 à 700.000 téléspectateurs. De là à y voir un effet confinement suite aux annonces du Premier ministre le même soir…

France 2 suit avec la pièce de théâtre retransmise en direct, Un amour de jeunesse, et 2,7 millions de (télé) spectateurs (11,8 % de part d’audience), tandis que M6 proposait de nouveaux épisodes de Dr Harrow devant 1,89 million d’hypocondriaques (8 % de PDA). Et bien sûr, toujours fidèles au poste, les Echappées belles de France 5 ferment la marche avec 933.000 téléspectateurs (4 % de PDA).