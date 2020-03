Toni dans The Voice. — Yann Dejardin / TF1 / ITV / Bureau233

La battle de The Voice entre Toni, 23 ans, et Isilde, 16 ans, a été diffusée samedi soir sur TF1. Elles ont chanté Toute la musique que j’aime de Johnny Hallyday.

Toni a remporté le duel. C’est elle que sa coach, Amel Bent, a choisie pour poursuivre l’aventure du télécrochet.

Toni explique à 20 Minutes qu’elle avait deux défis à relever : ne pas tomber dans la caricature de Johnny et convaincre Pascal Obispo qui doutait d’elle lors des auditions à l’aveugle.

Lors de son audition à l’aveugle, sur Doo Wop de Lauryn Hill, Toni avait fait s’écharper Pascal Obispo et Amel Bent. Le premier lui a demandé de faire dans le « non-chant » et la « retenue » quand la seconde était complètement emballée et voyait en elle « une star ». A l’issue de sa battle de The Voice diffusée samedi sur TF1, la Francilienne de 23 ans a mis tout le monde d’accord. Elle est sortie victorieuse du duel qui l’opposait à Isilde, une candidate de 16 ans, sur Toute la musique que j’aime. Toni s’est confiée à 20 Minutes qui suit son parcours dans le télécrochet depuis le début et même avant.

#TheVoice

"C'est ça The Voice !" ✌️@amel_bent a bien coaché ses 2 talents : Isilde et Toni nous offrent une Battle DÉ-MENTE 😱

La suite des Battles, c'est samedi sur @TF1 & @MYTF1 ! pic.twitter.com/wdpanbvdlj — The Voice Officiel (@TheVoice_TF1) March 12, 2020

En sortant du plateau vous avez dit « J’ai fait du Johnny ! » en ayant l’air de ne pas en revenir…

Pour moi, c’était aussi improbable que de me retrouver avec les cheveux verts. Ce n’était pas mon délire. Je me projette beaucoup, mais chanter du Johnny n’était pas sur ma liste, par peur de mal le faire.

Aviez-vous aussi à cœur de convaincre Pascal Obispo qui vous avait fait comprendre lors des auditions à l’aveugle que vous n’étiez pas sa tasse de thé ?

Etre sûr scène et savoir qu’il y a quelqu’un en face de nous qui doute ou ne comprend pas ce que l’on fait, c’est difficile. J’avais l’impression que Pascal Obispo avait des idées reçues par rapport aux artistes comme moi, qu’il me pensait limitée. C’est très frustrant. Mais c’est aussi dans ma nature de vouloir prouver des choses à une personne qui ne croit pas en moi. Les quatre coachs ont chanté avec Johnny et ils font partie de la base de la musique française, notamment Pascal Obispo, que je ne voulais pas décevoir. J’avais peur de partir dans une caricature, en en faisant trop ou en étant dans l’imitation de Johnny. Si ça avait été une chanson d’un autre artiste, j’aurais eu moins peur. Là, c’était un double challenge pour moi : assurer le morceau et convaincre Pascal Obispo.

Qu’est ce que ça vous fait qu’Amel Bent dise que vous êtes « l’artiste la plus complète » de son équipe ?

Franchement, ça me fait hyper plaisir parce que, avant The Voice, j’ai toujours bossé à fond, en apprenant à chaque fois quelque chose de nouveau pour ajouter une corde à mon arc. Qu’Amel Bent dise ça me rassure.

Depuis la diffusion de votre audition à l’aveugle en janvier, avez-vous reçu des propositions ? Vous reconnaît-on dans la rue ?

J’ai reçu quelques propositions plus ou moins sérieuses. Sinon, honnêtement, ça me fait bizarre d’être reconnue dans la rue ou dans les transports en commun. L’autre jour, quelqu’un m’a demandé un autographe dans le TGV, j’étais choquée ! J’oublie que The Voice, c’est de la télé et que cela a un grand rayonnement. On m’en parle beaucoup et je veux qu’on m’en parle. C’est encore tout nouveau pour moi.

Aux battles, votre défi était de chanter du Johnny tout en convainquant Pascal Obispo. Quel sera celui de la prochaine étape, celles des K.-O. ?

Ce sera l’occasion pour moi d’affirmer et de confirmer l’artiste que je suis. Il ne faudra plus laisser de place au doute. Je veux utiliser l’étape des K.-O. pour faire passer un message sur qui je suis et ce que je propose : si vous aimez, vous aimez, si vous n’aimez pas… Je ne veux pas me dénaturer. Je veux dire aux gens qui me demandent de faire autre chose que je n’ai pas besoin de faire autre chose pour leur plaire ou pour prouver que je suis une artiste.