Teheiura dans — Philippe LEROUX/ALP/TF1

TF1 diffuse ce vendredi soir à 21h05 le troisième épisode de « Koh Lanta, l’île des héros ».

Teheiura figure parmi les candidats. Finaliste en 2011, il participe au jeu pour la quatrième fois.

Selon l’animateur Denis Brogniart, Teheiura a, sur le papier, le profil du parfait gagnant.

Il a battu un record historique dans Koh Lanta ! Dans le deuxième épisode de L'île des héros​, diffusé il y a deux semaines sur TF1, Teheiura a remporté l’épreuve consistant à se libérer d’un labyrinthe à l’aveugle après avoir effectué un parcours d’obstacle. Cela lui a permis d’intégrer, comme le prévoit le règlement, l’une des deux équipes régulières de cette nouvelle saison, les Nakomo.

Avec cette victoire, l’aventurier de 41 ans est devenu le candidat ayant gagné le plus d’épreuves dans le jeu. Jusque-là, il comptabilisait onze victoires en trois saisons, a égalité avec Claude – également au casting de L’île des héros –, qui a fait mieux puisqu’il a effectué ces performances en l’espace de seulement deux saisons.

Quoi qu’il en soit, Teheiura a prouvé qu’il faudrait encore compter avec lui cette année et qu’il n’a rien perdu de sa niaque. Originaire de Polynésie et désormais installé dans l’Hérault, l’entrepreneur escompte bien remporter cette nouvelle édition, neuf ans après sa première participation. En 2011, dans Koh Lanta – Raja Ampat, il avait atteint la finale après être venu à bout de l’épreuve d’orientation en moins de trois quarts d’heure, mais, avec seulement deux voix en sa faveur, il avait dû s’incliner face à Gérard.

Cote d’amour

Quelques mois plus tard, dans l’édition spéciale La Revanche des héros, réunissant d’ex-participants et participantes emblématiques, il a été éliminé à l’issue de l’avant-dernier conseil. En 2014, dans La nouvelle édition, un autre Koh Lanta « all stars », il n’a pas fait mieux.

Malgré ces déconvenues, Teheiura a montré ses compétences et jouit d’une cote d’amour auprès du public qui ne s’est jamais démentie. « Si demain on faisait un sondage pour désigner le candidat le plus charismatique de toute l’histoire de Koh Lanta, si Teheiura n’est pas premier, il sera deuxième », avance Denis Brogniart. Pour l’animateur du jeu, il a, sur le papier, le profil parfait du gagnant : « Il est très fort dans les épreuves, très fort sur le camp et charismatique. »

Cette édition intitulée L’île des héros pourrait donc être la bonne pour l’Héraultais dont la citation fétiche est « Quand je peux le faire, je le fais et avec grand cœur ». « Sa faiblesse, c’est son manque de stratégie, estime Denis Brogniart. Dans Koh Lanta, il faut fédérer, mais pas uniquement par les compétences, également en réfléchissant à comment faire pour aller le plus loin possible. Teheiura réfléchit à plein de choses mais pas forcément à ça, jusqu’à aujourd’hui. Il est plus âgé, il a été super énervé de ne jamais gagner… » Teheiura, lui, dit s’être davantage « préparé physiquement, au cross-training ». Histoire de débarquer en force parmi les aventuriers et d’inscrire enfin son nom au palmarès des vainqueurs de l’émission.