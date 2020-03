Emmanuel Macron lors de son allocution aux Français concernant le coronavirus — Ludovic Marin / AFP

En route pour le record d’audience pour une allocution présidentielle… L’allocution du président Emmanuel Macron en pleine crise du coronavirus a été suivie jeudi soir par près de 25 millions de téléspectateurs toutes chaînes confondues, un record pour une déclaration officielle, selon les données de Médiamétrie diffusées vendredi.

Cette longue intervention de 25 minutes, dans laquelle le président a annoncé les mesures pour lutter contre le virus, a été suivie par 8,7 millions de personnes sur TF1, donnant à la chaîne une part d’audience (pda) de 30,7 %, 7,5 millions de personnes sur France 2 (26,5 % de pda), 3 millions sur M6 (11 % de pda) et 2,7 millions de personnes sur France 3 (9,5 %).

Edition spéciale coronavirus chez Hanouna

Sur BFMTV, l’allocution a réuni 950.000 téléspectateurs en moyenne (3,3 % de pda), sur LCI 483.000 (1,7 % pda), sur CNews 248.000 (0,9 % de pda) et sur Franceinfo 158.000 (0,6 %). Le discours présidentiel a également été retransmis sur C8, où il a été suivi par 750.000 téléspectateurs (2,6 % de pda), et où il était suivi d’une édition spéciale coronavirus de l’émission de Cyril HanounaBalance Ton Post qui a enregistré son record de saison avec plus de 1 million de téléspectateurs en moyenne.

Enfin, la chaîne L’Equipe avait exceptionnellement décidé de diffuser en direct l’allocution, le monde du sport étant particulièrement touché par le virus avec une série de suspensions d’événements. Elle a attiré 203.000 téléspectateurs en moyenne (0,7 % de pda).

Un score supérieur au précédent record

En additionnant ces audiences on atteint 24,6 millions de téléspectateurs entre 20h et 20h25, un score supérieur au précédent record pour une allocution télévisée d’un chef de l’Etat à la fin 2018, en pleine crise des gilets jaunes, où l’allocution d’Emmanuel Macron avait été suivie par 23 millions de téléspectateurs toutes chaînes confondues. Des scores dignes d’une finale de Coupe du Monde de football.

Son intervention a également dopé les programmes d’info qui ont suivi : BFMTV a enregistré 852.000 téléspectateurs en moyenne (4,1 % de pda) pour sa soirée spéciale coronavirus tandis que sur LCI Le debrief (20h30-24h00) a rassemblé 279.000 téléspectateurs (1,4 % de pda).