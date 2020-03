«Plus belle la vie», le feuilleton phare de France 3 — Nathalie GUYON / FTV

Pas de panique, ce n’est pas pour demain. « Mais dans les toutes prochaines années, rien n’est impossible », a souligné une source aux Echos mardi. France Télévisions serait en train d’anticiper l’après-Plus belle la vie, le feuilleton phare de France 3, tourné à Marseille, diffusé depuis 2004.

« On y réfléchit, et on va commencer à imaginer des développements possibles via notre filiale de production interne », a confié une source proche du dossier au quotidien d’information économique.

Des concurrentes

Les audiences de la série commencent à montrer les signes d’un essoufflement. Avec en moyenne 3,4 millions de téléspectateurs, il a fait quasiment un point de moins que la saison dernière. Il faut dire qu’il n’est désormais plus le seul feuilleton de la télévision, rejoint par Un si grand soleil sur France 2 et Demain nous appartient sur TF1. Toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit.