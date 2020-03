AUDIENCES L’émission avait pour invités Michel Cymes et l’avocat de Roman Polanski Hervé Temime

Yann Barthès, présentateur de l'émission «Quotidien» sur TMC — CHRISTOPHE CHEVALIN-TF1

Quotidien, l’émission de Yann Barthès sur TMC, a établi mardi soir son nouveau record d’audience avec 2,025 millions de téléspectateurs, selon des données de Médiamétrie diffusées mercredi par la chaîne du groupe TF1.

L’émission, qui avait pour invités Michel Cymes et l’avocat de Roman Polanski Hervé Temime, a récolté une part d’audience globale de 8,4 %, et des niveaux jamais atteints pour les catégories de téléspectateurs qu’elle vise. Elle a notamment séduit 16,6 % des téléspectateurs chez les 25/49 ans et 17,3 % chez les « ICSP + » (individus de catégories socio-professionnelles supérieures).

Le programme phare de TMC

Cette meilleure performance est une nouvelle confirmation du succès de ce magazine d’info au ton impertinent et décalé, lancé en 2016 par Yann Barthès après son départ de Canal+ où il présentait Le Petit Journal.

L’émission produite par Bangumi s’est rapidement établie comme le programme phare de TMC, capable de dépasser régulièrement l’audience de Touche pas à mon poste, l’émission vedette de Cyril Hanouna, diffusée à un horaire similaire sur C8 (groupe Canal+).