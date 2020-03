La chanteuse Lara Fabian. — Frederic Sierakowski/Isop/SIPA

Une première dans le jeu de TF1 ! A la fin des auditions à l'aveugle de The Voice, Lara Fabian avait choisi de composer son équipe de 13 talents au lieu de 14. Lors du premier prime des battles ce samedi, la star a dû organiser une battle à trois puisqu’elle avait un nombre impair de talents, entre Cheyenne, Maria et Amaury.

Les trois talents ont magnifiquement interprété You raise me up de Secret Garden. Une prestation saluée par une standing ovation. Lara Fabian a choisi de garder Cheyenne.

Alors que Maria et Amaury allaient rejoindre les coulisses, la coach s'est levée de son siège et a demandé à la production si elle pouvait sauver un deuxième talent. « Nikos, comme vous savez j‘ai fini sur une jambe parce que tous mes camarades ont terminé avec 14 talents, moi seulement avec 13 et j’ai été obligée de faire un trio d’une de mes battles. Du coup aux KO je me retrouve avec six talents finalement. Si vous le permettez j’aimerais prendre le droit d’en avoir un septième », a argumenté l’interprète de je t’aime.

Nikos a obtenu le feu vert de la production dans l’oreillette, et Lara Fabian a eu le privilège de sauver également Maria. Les autres coachs, bons joueurs, ont soutenu la démarche de Lara Fabian.