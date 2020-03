Caroline Roux présente C dans l'air. — GUYON Nathalie

La présentatrice veut plus de femmes sur son plateau. A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Caroline Roux lance un « appel aux femmes pour qu’elles acceptent de sortir de l’ombre et de partager leur expertise » sur le plateau de C dans l’air, l’émission de décryptage de France 5, ce dimanche dans les colonnes du Parisien.

« C’est un besoin. Il y a encore beaucoup de domaines dans lesquels on n’arrive pas à trouver des femmes, ou qui ne répondent pas présentes quand on les sollicite », déplore l’animatrice. Maximal Production, société de production de C dans l’air, a créé une adresse mail pour attirer plus de femmes expertes en télévision : appelauxexpertes@maximal-prod.com.

Le rapport 2019 du CSA pointait le manque d’expertes en télé et en radio. « Quand j’ai repris C dans l’air en 2016, il y avait 27 % d’expertes en plateau », raconte Caroline Roux. Un chiffre qui s’élève désormais à 50 % depuis le mois de janvier, au prix de nombreux efforts, alors qu’il a une « offre » plus vaste d’experts masculins « déjà identifiés ». « On ne joue pas les femmes contre les hommes, c’est un rééquilibrage », souligne-t-elle encore.

Parmi les domaines où les femmes se font trop rares, « la défense, la sécurité intérieure, la diplomatie, la justice », énumère Caroline Roux. La quotidienne de France 5 diffusée entre 18h et 19h est l’émission qui a la plus large audience de la chaîne, avec en moyenne 1,37 million de téléspectateurs en semaine, soit 11,8 % du public. Caroline Roux espère que le succès de l’émission incitera de nombreuses spécialistes à répondre présentes !