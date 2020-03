POLITIQUE Organisé en partenariat avec « 20 Minutes » et RTL, le débat a rassemblé 373.000 téléspectateurs en moyenne

Les sept candidats à la mairie de Paris lors du débat sur LCI le 4 mars 2020. — Bertrand GUAY / POOL / AFP

Le coronavirus n’aura pas fait le poids face aux municipales 2020. Mercredi soir, LCI recevait les sept principaux candidats à la mairie de Paris pour un débat organisé en partenariat avec 20 Minutes et RTL, avant le premier tour du 15 mars.

Présentée par David Pujadas, l’émission a rassemblé 373.000 téléspectateurs en moyenne, avec un pic à 500.000 à 22 heures. Le débrief présenté par Marie-Aline Meliyi en toute fin de soirée, de 00h05 à 00h45, a quant à lui attiré 157.000 couche-tard. Une soirée 100 % municipales parisiennes qui classe LCI en tête des audiences des chaînes d’info.

Une soirée spéciale coronavirus sur BFMTV

En parallèle de cette soirée, BFMTV organisait une édition spéciale consacrée au coronavirus, présentée par Bruce Toussaint et Aurélie Casse, et suivie par 275.000 téléspectateurs, rapporte Puremédias. C’est sur cette chaîne que sera organisé le débat d’entre-deux-tours le 18 mars, une soirée présentée par Ruth Elkrief et Apolline de Malherbe.