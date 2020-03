Bilal Hassani pendant des répétitions en juin 2019 — F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

La confirmation est arrivée ce jeudi à la mi-journée, dans un tweet. Pour la troisième année consécutive, France 2 réinstallera son barnum géant, à l’occasion de la Fête de la musique, sur la place Masséna, en plein centre de Nice.

Pour la 3ème année consécutive, La Fête De La Musique sur @France2tv se déroulera à @VilleDeNice ! 🎶🎵 #FDLM pic.twitter.com/Mlr8beB4CX — TOUS À NICE ! 🎵 (@FDLM0ff) March 5, 2020

Près de 30.000 personnes avaient pu assister aux deux premières éditions, protégées par un dispositif de sécurité tout autour de la place. L’an dernier, 39 artistes s’étaient succédé sur la scène le temps de 84 chansons.

Des voix s’étaient élevées pour dénoncer une certaine paralysie du centre-ville pendant plus de dix jours pour l’organisation de cette manifestation. La ligne 1 du tramway étant notamment coupée en deux. La ville avait alors défendu un événement « diffusé dans plus de 100 pays » via TV5 Monde et générateur de nuitées hôtelières.