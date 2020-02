Tristan, candidat de la version française de «Love Island». — ITV Studios France - Amazon Prime Vidéo

Louna est surnommé « Narcisse » et estime qu’il faut s’aimer soi pour mieux aimer les autres. Bilal veut démontrer qu’il ne correspond en rien au cliché du Marseillais « beau parleur ». Sarra cherche un homme qui la fasse rire tandis que Raynande fond pour les gentlemen. Tristan, lui, a un slogan : « Quand tu me vois, tu ne rentres pas chez toi ».

Ces cinq jeunes célibataires sont, avec Louna, Logan, Pauline, Jimmy, Jérémy, Léa et Angèle les premiers candidats de Love Island ou « Islanders » dont un bref aperçu a été dévoilé en ligne lundi.

🌡 ALERTE MÉTÉO🌡

De fortes hausses de la température sont annoncées en mars.

Du romantique passionné à la novice de l'amour, en passant par l'éternel insatisfait, découvrez les 11 premiers célibataires qui rejoignent la villa ! 💘 @Nabilla @PrimeVideoFR pic.twitter.com/3DvzaeNjZ7 — Love Island France (@LoveIslandFR) February 24, 2020

Les utilisateurs et utilisatrices d’Amazon Prime Video les découvriront en quête de l’âme sœur, sous le soleil sud africain, dans la téléréalité de la plateforme qui sera lancée le 2 mars et présentée par Nabilla.

Le public joue les entremetteurs

Adaptée d’un concept britannique qui cartonne outre-Manche, Love Island sera tournée, montée et diffusée en temps réel. Un épisode sera diffusé du lundi au samedi et un épisode récapitulatif de la semaine sera proposé chaque dimanche, pendant un mois.

Entre toutes, son cœur balance ⚖️ Voici Jérémy, qui change d'avis comme de chemise... Y-a-t-il une fille dans la villa qui arrivera à apprivoiser cet éternel insatisfait ? #LoveIslandFrance pic.twitter.com/GB4d9QtXj7 — Love Island France (@LoveIslandFR) February 25, 2020

Les abonnés et abonnées d’Amazon Prime Vidéo pourront, via une appli, avoir une influence sur les jeux de séduction en tentant de jouer les entremetteurs en rapprochant les célibataires qui leur semblent « matcher ». A la fin de l’émission, il n’y aura qu’un gagnant ou une gagnante qui pourra choisir de partager ou non son gain avec sa ou son partenaire.