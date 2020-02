L'humoriste Jean-Marie Bigard. — Jacques BENAROCH/SIPA

Prêt pour une soirée 100 % Bigard ? Comme le rapporte le site de Télé Loisirs, C8 n’en aurait pas fini avec l’humoriste. Après sa participation à l’émission de Cyril Hanouna La grosse rigolade, Jean-Maris Bigard pourrait avoir un prime time qui lui est entièrement consacré.

Le concept ? Toute une soirée de blagues de Bigard, qui pourrait être diffusée au printemps prochain, avance-t-il.

« Cent cinquante blagues accolées bout à bout »

« En ce moment, C8 me demande de faire une soirée de blagues, que je vais choisir. On va choisir un théâtre et je vais raconter une heure et demie de blagues (…). Un samedi en prime sur C8, on fait un carnage, on bat un record d’audience », explique-t-il.

Selon l’humoriste, l’émission serait « presque signée : il n’y a plus aucun obstacle pour qu’on fasse ça, j’ai déjà préparé mes prompteurs avec 140, 150 blagues accolées bout à bout. Ensuite, il faut bien le monter, il faut faire un petit volet au moment du rire, clac, on arrive à la blague d’après. Il faut que ça soit monté comme une chanson pour que personne ne puisse se barrer de la télé ».

Espérons que l’humoriste épargnera aux téléspectateurs de C8 ses « blagues » sur le viol, dont l’une avait suscité une vive polémique en 2019. Une séquence qui avait notamment alerté le CSA, qui avait appelé la chaîne «à la plus grande vigilance ».