Inès a recadré fermement les internautes concernant les commentaires sur son physique. — © Philippe LEROUX/ALP/TF1

Lancé sur TF1 vendredi soir avec un premier épisode déjà culte, Koh-Lanta a marqué les esprits, mais pas forcément dans le bon sens. Si Inès, une candidate de 25 ans, a permis à l’équipe des jaunes de remporter son tout premier totem d’immunité, certains ont préféré retenir la taille de son maillot de bain. En effet, le physique de la jeune femme a inspiré des commentaires plus ou moins sexistes sur les réseaux sociaux.

Mais ces propos bas de plafond ne semblent pas effrayer Inès. Dans une story posté sur Instagram le lendemain de la diffusion, l’infirmière parisienne a fermement recadré les lourdingues.

« Je fais ce que je veux c’est le mien, non ? »

« Je remercie tout le monde (…) Je suis touchée, je ne réalise pas tout », commence-t-elle, avant de pousser un petit coup de gueule : « Par contre il faut se détendre c’est une paire de fesses, les gars on va redescendre et on va se calmer, j’ai l’impression qu’il n’y a que moi qui ai une paire de fesses. Il y en a qui vont me dire "oui mais il n’y a que toi qui la montre". Bah ma foi je fais ce que je veux c’est le mien, non ? » On n’aurait pas dit mieux.

Dans une interview à Télé Loisirs, Denis Brogniart a précisé qu’Inès avait pris la décision de changer de maillot en cours de route. « À partir des jeux suivants, pour qu’Inès soit dans de meilleures dispositions et encore plus performantes dans les épreuves, elle aura un maillot de bain un peu plus recouvrant », a-t-il expliqué.