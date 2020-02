Joseph, aventurier de «Koh Lanta, L'île des héros». — Philippe LEROUX/ALP/TF1

C’est peut-être l’une des séquences les plus incroyables de l’histoire de Koh Lanta. Lors du premier épisode de la saison spéciale « L’île des héros » diffusé vendredi soir sur TF1​, Joseph n’a pas ménagé ses efforts pour allumer le feu. Ce candidat de 27 ans, qui en avait fait une question d’honneur personnel, a dû s’y prendre à plusieurs reprises, sur plusieurs jours, mais à fini par accomplir sa mission à la plus grande joie de son équipe, les rouges.

Un bonheur qui a été littéralement douché lorsque, quelques heures plus tard, Joseph a éteint les flammes en déversant délibérément le contenu d’une marmite remplie d’eau sur le brasier. Ce geste a fait passer ses acolytes de l’incrédulité à la colère.

Joseph, avec son obsession pour faire le feu, s’était peu à peu mis à dos ses coéquipiers dont certains ont fini par envisagé de voter contre lui au conseil. En l’apprenant, l’aventurier a décidé de se venger, d’abord en cachant le bambou qui permettait de faire du feu, puis, carrément en éteignant le feu.

C’est du jamais vu dans l’histoire de Koh-Lanta !

Joseph s’est mis à dos tous ses coéquipiers et a éteint le feu ! Vous comprenez sa réaction ? 🤔 pic.twitter.com/xVb4IhhUMl — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) February 21, 2020

« C’est un plan extraordinaire »

L’animateur Denis Brogniart s’est remémoré, lors de la conférence de présentation de l’émission en juillet, ce qu’il s’était passé lors du tournage. « Le cameraman, Stéphane Roche, a simplement allumé sa caméra. Il était accroupi et, dans le viseur, il a vu Joseph prendre la marmite, courir, la remplir et revenir [pour éteindre le feu]… » Le professionnel a donc été réactif et a immortalisé la scène. « C’est un plan extraordinaire. La journée était faite », a ajouté Denis Brogniart qui a été averti « au talkie » de ce qui venait de se produire.

« Le mec il a allumé le feu et il va l’éteindre ? Je n’y aurais jamais cru, assure l’animateur. Je me serais dit que Joseph serait populaire au moins au début de l’aventure et qu’il sauverait sa peau… »

Lors du conseil, Joseph a affirmé qu’il ne regrettait pas son geste. La sentence de ses coéquipiers a été irrévocable : ils ont voté à l’unanimité en faveur de son élimination. « J’ai fait un sale coup et je mérite de partir », a déclaré le jeune homme après que son flambeau a été éteint.