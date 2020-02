Le journaliste David Pujadas. — CHRISTOPHE CHEVALIN- LCI

La chaîne info du groupe TF1, LCI​, a décroché le débat du premier des municipales à Paris, une émission en partenariat avec 20 Minutes qui aura lieu le 4 mars. Sous le titre La grande confrontation : L’heure des choix à Paris et présenté par David Pujadas, ce prime time se déroulera de 20h45 à 23h30 et se composera d’un grand oral des sept candidats principaux jusqu’à 21h30, avec cinq minutes chacun, puis d’un débat sur quatre thématiques (sécurité et propreté, économie, mobilité, logement).

Pour rappel, les candidats aux municipales de Paris sont la maire sortante Anne Hidalgo (PS), Agnès Buzyn (LREM), Rachida Dati (LR), David Belliard (EELV), Cédric Villani (ex-LREM), Danielle Simonet (France Insoumise), Serge Federbusch (RN). Le premier tour des élections est le 15 mars, et le second le 22 mars 2020.