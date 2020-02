Corinne Masiero est la Capitaine Marleau dans la série éponyme de France 3 — Christophe BRACHET/ FTV

Son nom est Marleau, Capitaine Marleau. Et elle a le permis de tuer… la concurrence. Pour son nouvel épisode inédit, avec Mélanie Doutey, la série portée par Corinne Masiero a attiré près de 7 millions de téléspectateurs lundi soir sur France 3. Plus exactement 6,96 millions, pour une part de marché de 31,4 %. Il s’agit tout simplement de la meilleure audience pour la chaîne en 2020, et même pour une fiction toutes chaînes confondues.

A titre de comparaison, le deuxième de la soirée, le Magnum nouvelle génération, est loin derrière, avec 2,47 millions de téléspectateurs et 11,6 % de part d’audience. Suivent le film Everest sur France 2 avec 1,73 million d’aventuriers (8,2 % de PDA) et l’émission Qui veut être mon associé ? sur M6 avec 1,35 million de startupers (7,1 % de PDA). Avec toujours des audiences autour de 7 millions de téléspectateurs, voire plus, Capitaine Marleau est presque une anomalie dans le paysage audiovisuel actuel, plus éclaté que jamais.