Pour assurer l'anonymat d'un témoin, «Sept à huit» sur TF1 a eu recours à ce qui ressemble à un «blackface», à la surprise et colère des internautes — Capture écran TF1

Dans son émission de dimanche, le magazine Sept à huit diffusait le témoignage de Nina, 17 ans, victime de viol et ancienne prostituée, qui parle de son parcours dans un livre coécrit avec son père, Papa, viens me chercher (Editions de L’Observatoire). Un témoignage «anonymisé» et pour ne pas que l'on reconnaisse ce témoin, la jeune fille était affublée d’une perruque et de maquillage. Mais il semble que la chaîne ait choisi, en l'occurrence, un postiche afro et du fond de teint pour noircir la peau…

Un « blackface » ? Les téléspectateurs n’ont pas manqué de fustiger ce choix. « Je peux comprendre qu’il faille la cacher, mais de là à la faire passer pour une renoi… ? Vous ne pouvez pas juste la flouter ? », a réagi ainsi une internaute sur Twitter, au milieu de nombreux tweets. « Donc les noirs, on est des déguisements ? »

Euh... je peux comprendre qu’il fait la cacher mais de la à la faire passer pour une renoi...? Vous pouvez pas juste la flouter ? #septàhuit — alexiaminerva (@alexiaminerva1) February 16, 2020

Donc pour cacher l’identité d’une personne on lui met un fond de tein pour peau noir et une perruque Afro? On l’a déguisé en noir donc les noir on est des déguisements ? #septahuit — ㊙️ (@Mendess_sb) February 16, 2020

Le blackface de #septahuit c’est une sombre blague? Donc au lieu de floutter son visage ou de l’interviewer de dos, ils ont préférés l’a déguiser en « noire»... pic.twitter.com/NmdnAKvq10 — Raïssa (@r13nho) February 16, 2020

Du côté de TF1, contactée par le Huffington Post, on reconnaît le grimage mais pas le dénigrement. « Le grimage a bien eu lieu, les portraits de Sept à huit étant toujours filmés à visage découvert, explique un responsable de la communication. La priorité était de préserver l’anonymat du témoin. Ce grimage ne débouche en aucun cas sur un dénigrement. Tout ça a été fait dans l’intérêt de la personne. »