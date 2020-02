Michaël Youn au Festival de L'Alpe-d'Huez, en janvier 2020. — aurent Vu/SIPA

Le mégaphone va reprendre du service. Michaël Youn fera prochainement son retour sur M6 pour deux soirées spéciales avec deux de ses acolytes du Morning Live, près de vingt ans après le lancement de l’émission matinale, a annoncé la chaîne jeudi.

L’ex-animateur de 46 ans, devenu acteur, sera aux commandes du Morning Night, un programme de jeux et d’humour. Entouré de ses complices de l’époque, Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine, il mettra en concurrence des invités (Jenifer, Jamel Debbouze, Audrey Fleurot, Bigflo et Oli, entre autres) dans des défis loufoques.

Fausses pubs et blagues hurlées

Le tout sera entrecoupé de parodies, de fausses publicités, de blagues hurlées au mégaphone et de nombreuses chansons, recette du succès du Morning Live qui, entre 2000 et 2002, a marqué toute une génération de téléspectateurs avec ses happenings potaches.

Michaël Youn assure avoir obtenu « carte blanche » de M6 pour cette nouvelle émission, un « format tout à fait original avec quelques madeleines de Proust ».

Depuis le Morning Live, « l’époque a changé », a souligné l’animateur. « Chaque vanne de travers est commentée, surcommentée. On s’est réunis avec toute l’équipe, et on a décidé de… ne pas en tenir compte », a-t-il prévenu.

« Si ça marche (et que M6 paie), on voudrait en faire quatre ou cinq par an », a lancé Michaël Youn, bientôt à l’affiche de Lucky, d’Olivier Van Hoofstadt, et de sa troisième réalisation, Divorce Club, récompensé au festival du film de comédie de l'Alpe-d'Huez.