William Petersen et Marg Helgenberger en mars 2008. — ROBERT VOETS/CBS

La série Les Experts pourrait revenir sur CBS en octobre prochain, via une mini-série, affirme le site Deadline. Le prétexte ? Le vingtième anniversaire de la célèbre série, lancée le 6 octobre 2000 aux Etats-Unis et diffusée en France jusqu'en 2016 sur TF1, qui fit rayonner la diplômée en physique Sara Sidle (l’actrice Jorja Fox) et le criminologue Nicholas « Nick » Stokes (George Eads).

Discussions

Le projet est porté Jason Tracey, à la barre des derniers épisodes de la série Elementary. Il serait co-producteur exécutif aux côtés de Jerry Bruckheimer et de Jonathan Littman, précise Deadline.

Et bonne nouvelle pour les fans, Jorja Fox pourrait être de la partie. Le projet n’en est toutefois qu’à l’étape des discussions, et ne se fera que si les conditions financières sont réunies, affirment plusieurs sources à Deadline.