« Pékin Express » revient le 25 février sur M6 pour fêter son anniversaire

Stéphane Rotenberg revient avec « Pékin Express ». — Patrick ROBERT/M6

Fin février, les téléspectateurs ne sauront plus où donner de la tête. Alors que Koh-Lanta reviendra le vendredi 21 sur TF1, Pékin Express, le jeu d’aventure de M6, lui emboîtera le pas le mardi 25. Et c’est une saison exceptionnelle qui attend les fans, puisque l’émission présentée par Stéphane Rotenberg fête cette année son 15e anniversaire. Au programme ? Un retour sur la route mythique et la présence d’anciens candidats.

Parmi eux, Cécilia et Mathieu, le binôme hypercompétitif de la saison 5 a répondu présent. Néanmoins, ils ne participeront plus en tant que couple, mais en tant que… Ex-couple. Thierry et son père Maurice de la saison 11 seront aussi au rendez-vous, pour le meilleur et pour le pire (rappelons que Maurice a très mauvais caractère).

Toutes les étapes seront éliminatoires

Tous les candidats s’affronteront sur le parcours de la toute première saison, La route du Transsibérien, de Moscou à Pékin, avec toutefois quelques changements. Le trajet emprunté pour cette saison anniversaire ne sera « pas exactement le même parcours, on a notamment “squeezé” une partie de la Mongolie », précisait Stéphane Rotenberg lors de la conférence de presse.

Enfin, rappelons qu’une nouvelle règle apparaît pour cette saison anniversaire : toutes les étapes seront éliminatoires. De quoi mettre une belle pression aux aventuriers…