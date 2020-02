McFly et Carlito débarquent sur TMC. — Laura Gilli

Après Seb la Frite, c’est au tour de McFly et Carlito de squatter le petit écran. Comme le rapporte Puremédias, TMC consacrera un prime time aux deux youtubeurs le 25 février, baptisé L’émission de McFly & Carlito. Produit par Talent Web et IDZ Prod, le programme adaptera certains de leurs concepts YouTube à la télé.

Des concours d’anecdotes et des invités

Comme le précise le site spécialisé, les téléspectateurs découvriront des séquences telles que « On appelle des gens au hasard », un concours d’anecdotes ou encore des parodies musicales, à l’image du clip Kaarisfly et Boobalito (les rappeurs de 40 ans), qui a recueilli plus de quatre millions de vues sur YouTube.

De même, McFly & Carlito devraient convier de nombreux invités aux horizons très divers, Philippe Katerine, Dany Boon, Natoo ou encore Baptiste Lecaplain. Les membres de Tryo, avec qui ils ont repris Désolé pour hier soir, seront-ils aussi présents ?