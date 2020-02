La candidate de l'émission N'oubliez pas les paroles Margaux a été éliminée le 4 février 2020. — Philippe Le Roux / France Tv

La jeune femme qui habite à Saint-Malo a explosé tous les records de l’émission et est devenue la plus grande maestro.

Elle a remporté 530.000 euros et enchaîné 59 victoires aux côtés de Nagui.

La championne est tombée ! Ce lundi, Margaux a été éliminée du jeu télévisé N’oubliez pas les paroles. La jeune femme qui fêtera bientôt ses 25 ans a quitté l’émission présentée par Nagui après avoir explosé tous les records. Celle qui habite Saint-Malo s’est arrêtée à 59 victoires et repart avec un joli pactole de 530.000 euros.

Arrivée fin décembre, Margaux avait jusqu’ici battu tous ses adversaires, devenant la plus grande maestro de l’histoire de l’émission de France 2​. « C’est très bizarre comme sensation. D’un coup, tout s’arrête », confie la jeune femme à 20 Minutes. « Je suis triste de partir. Je m’étais habituée aux gens, au staff, je m’y étais attachée. Je n’ai pas pu m’empêcher de pleurer en partant ».

Impressionnante depuis son entrée en jeu, Margaux a finalement craqué sur une chanson de Sacha Distel intitulée Toute la pluie tombe sur moi, sortie en 1970. « Je ne la connaissais pas donc je n’ai pas de regrets. Je n’étais pas fatiguée, j’aurais pu rester. Mais il fallait bien que je parte un jour. J’ai fait une dernière photo avec Nagui et je suis partie. Je pense qu’il était un peu ému aussi », sourit la jeune femme, qui a grandi à Lorient.

« C’est une somme énorme »

Pour être aussi redoutable, la jeune femme avait appris par cœur plus de 750 chansons. Mais Sacha Distel n’en faisait pas partie. Actuellement sans emploi, la Bretonne attend désormais d’encaisser son chèque pour s’acheter « un appartement ou une petite maison à Saint-Malo » et offrir une moto à son conjoint. « Pour le reste, je fais confiance à ma mère pour m’aider. C’est une somme énorme ».

La jeune femme et son parcours incroyable ont en tout cas permis à France 2 de réaliser de très jolis scores d’audience. L’émission a régulièrement attiré plus de quatre millions de téléspectateurs et a même frôlé les 4,5 millions le soir où elle est devenue la plus grande maestro de l’émission. La « reine Margaux », comme l’a surnommée Nagui, a finalement laissé son trône.