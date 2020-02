Netflix prépare un documentaire sur DSK, réalisé par Jalil Lespert

DSK en 2014 — Jacques Brinon/AP/SIPA

Après les attentats du 13 novembre 2015, l'affaire du petit Gregory ou encore des portraits à venir du chanteur Gims et du footballeur, Netflix agrandit encore son offre française de documentaires avec un film, ou une série, consacré à… Dominique Strauss-Kahn ! L’information révélée par la Lettre A et confirmée par Le Parisien, ajoute que la production sera assurée par la société Capa et la mise en scène par Jalil Lespert. Plus connu en tant qu’acteur et maintenant réalisateur (Yves Saint Laurent, Le Dindon), ce dernier signera là son premier documentaire.

DSK n’aurait pas donné son accord

Reste à savoir le sujet exact, s’il s’agira d’un portrait ou d’une enquête, et si DSK y participera. En effet, il n’aurait pas encore donné son accord pour être interviewé, alors que la mise en production doit commencer bientôt, pour une mise en ligne en fin d’année ou début 2021.