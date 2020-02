Pascal Obispo, Marc Lavoine, Amel Bent et Lara Fabian, coachs de la saison 9 de «The Voice». — THOMAS BRAUT / ITV STUDIOS FRANCE / TALPA / BUREAU 233 / TF1

La pire épreuve de The Voice cette saison 9, c’est l’audience ! Et pour l’instant, l’émission s’en sort pas trop mal, devançant encore cette semaine le fameux téléfilm de France 3. Le troisième numéro des auditions à l’aveugle a ainsi réuni 4,68 millions de téléspectateurs, pour une part de marché de 25,4 %. C’est moins que la semaine dernière, qui avait dépassé la barre symbolique des 5 millions, mais c’est suffisant pour s’imposer face à France 3 et un inédit de sa collection Meurtres à…, ici en Cotentin. Le téléfilm a rassemblé 4,47 millions de personnes, pour une part d’audience de 21,7 %

Suit France 2 avec La Lettre, l'émission inspirée de Stars à domicile et présentée par Sophie Davant, et 1,54 million de téléspectateurs (8,3 % de PDA). M6 est quatrième de la soirée avec la saison 9 (déjà !) de Hawaii 5-0 et 1,54 million de fidèles (7,3 % de PDA). Et.. et… les Échappées belles de France 5, fidèles au poste, avec 1,17 million de touristes en chaussons (5,7 % de PDA).