L'animateur Cyril Hanouna. — Aurelien FAIDY/AutoFocus-prod/C8

Après la colère, la réconciliation. Cyril Hanouna avait appelé au boycott de la chaîne Gulli mardi soir dans Touche pas à mon poste après avoir appris que les parcs d’attractions Gulli Parc avaient refusé d’accueillir des urnes pour récolter des fonds au profit des Papillons, au motif que l’animateur de C8 est le parrain de cette association qui aide les enfants victimes de maltraitances et de pédocriminalité à libérer leur parole. Ce mercredi, sur le plateau de C8, Caroline Mestik, directrice des antennes Gulli, est venue donner sa version de l’affaire, qui diffère de celle donnée mardi par Laurent Boyet, président de l’association.

"Notre priorité ce sont les enfants" Caroline Mestik répond à Laurent Boyet #TPMP pic.twitter.com/w4xbKabm7Y — TPMP (@TPMP) January 29, 2020

« On a été très choqués et blessés par la violence des mots qui ont été dits ici hier. Évidemment, notre préoccupation ce sont les enfants. On n’a jamais refusé une association, Gulli c’est la chaîne des enfants, notre priorité ce sont les enfants », a martelé Caroline Mestik face à Laurent Boyet, président de l’association contre la maltraitance des enfants.

Elle a cependant déclaré que les affirmations de Laurent Boyet ne correspondaient pas au retour qui lui a été fait en interne. « Ce qui nous a été rapporté c’est qu’il a été accepté par le Gulli-Parc de mettre une boîte aux lettres Papillons à l’accueil du parc (…) pour mettre des dessins ou des mots d’enfants », a-t-elle déclaré.

« Je sais faire la différence entre “Je suis d’accord pour mettre une urne pour récolter des dons” et “Je suis d’accord pour mettre une urne pour récolter des dessins”. Si on m’avait dit ça, j’aurais dit non. L’enfant ne libérera jamais sa parole dans un Gulli-Parc, il ne vient pas pour ça », a rétorqué Laurent Boyet, rappelant qu’on lui avait signifié que « le fait que Cyril Hanouna soit le parrain peut peut-être poser un problème ».

« Il faut que ce soit sécurisé, il y a tout un dispositif à mettre en place »

Caroline Mestik a affirmé qu’on lui avait rapporté que l’urne aux dons n’était pas prévue dans le dispositif. « Il faut qu’on s’en parle, qu’on voie ce qui est possible. Il faut que ce soit sécurisé, il y a tout un dispositif à mettre en place. On ne met pas une urne comme ça dans un accueil et on ne s’en occupe plus », a avancé la responsable de Gulli, regrettant que Laurent Boyet soit passé par « une émission de télévision » pour faire remonter l’affaire plutôt que de contacter directement la chaîne.

Les bonnes relations entre le groupe M6 et celui Canal+ ont ensuite été rappelées. Pour sceller cette bonne entente retrouvée, Cyril Hanouna a annoncé qu’il souhaitait participer à un numéro de Baby-Sitter : Star Incognito sur Gulli. « C’est sûr que je vais le faire », a-t-il affirmé, y voyant là une nouvelle occasion de faire parler de l’association qu’il défend.