Deux chaînes publiques France 4 et France Ô, diffusées sur la TNT, vont cesser d’émettre le 9 août. Elles laisseront derrière elles deux canaux vides : le canal 14 et le canal 19. Autant dire que plusieurs chaînes sont déjà sur le coup. LCI et Franceinfo – respectivement sur les lointains canaux 26 et 27 – aimeraient en profiter pour se rapprocher des autres chaînes d’info, BFMTV (15) et CNews (16).

Cette idée ne plaît pas du tout à Alain Weill, le patron d’Altice France, qui a répondu dimanche au Figaro à l’occasion du lancement de la nouvelle formule de L’Express, inspirée de The Economist. Il perdrait ainsi un sacré avantage.

« Il n’y aura plus de chaîne »

« Pourquoi bouger uniquement la numérotation des chaînes d’information ? Sur la TNT, il y a d’autres thématiques qui pourraient être aussi regroupées, s’agace-t-il. Ainsi, nous pouvons demander que RMC Découverte, une chaîne documentaire, soit rapprochée de France 5 et Arte, et M6 pourrait demander que Gulli, une chaîne jeunesse, prenne la place de France 4. (…) LCI et Franceinfo sont deux chaînes en difficulté qui ont démarré très tardivement sur la TNT gratuite, contrairement à BFMTV et CNews, qui ont parié dès 2005 sur l’information gratuite », souligne-t-il.

« La position de ces dernières est donc le reflet de l’histoire. En cas de regroupement des chaînes d’information, BFMTV, la seule chaîne rentable, risque de perdre une partie de son revenu et basculer dans le rouge. Résultat, il n’y aura plus de chaîne rentable et la qualité de l’information sera dégradée. Au final, c’est le CSA qui devra trancher ce sujet ». Comme ça, sa position est claire.