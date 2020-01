Les Bleus se préparent pour l'Euro 2020 cet été. — FRANCK FIFE / AFP

TF1 diffusera le match d’ouverture de l' Euro 2020, tandis que la finale sera visible sur M6. Les deux groupes ont dévoilé ce vendredi la répartition entre eux des 23 matchs de la compétition qu’ils diffuseront.

12 matchs seront diffusés par M6, contre 11 sur TF1. La Une diffusera cinq matchs de poules en plus de l’ouverture, dont deux des trois rencontres de l’Equipe de France. La troisième, ainsi que cinq autres matchs de poules, seront retransmis sur M6.

Les 51 matchs sur beIN Sports

Pour les huitièmes de finale, trois matchs seront diffusés sur TF1, et un sur M6. La Une aura le premier choix, probablement un match des Bleus s’ils sont qualifiés. Il y a aura deux matchs de quarts sur TF1, et un seul sur la Six mais avec le premier choix. Les deux demi-finales seront réparties entre les deux chaînes, et M6, donc, se chargera de la finale, le 12 juillet. L’intégralité des 51 matchs de la compétition sera également diffusée par beIN Sports.

L’Euro 2020, qui marque le 60e anniversaire de la compétition, se tiendra du 12 juin au 12 juillet 2020, dans douze villes de douze pays européens différents : Munich en Allemagne, Amsterdam aux Pays-Bas, Bucarest en Roumanie, Budapest en Hongrie, Bakou en Azerbaïdjan, Saint-Pétersbourg en Russie, Bilbao en Espagne, Rome en Italie, Dublin en Irlande, Glasgow en Ecosse, Copenhague au Danemark et Londres au Royaume-Uni.