SAISON 9 Antony, 24 ans, a ému le jury avec sa prestation et son histoire

La prestation d'Antony a battu des records de vue sur Facebook. — TF1/Capture d'écran Facebook

Sa prestation ne sera diffusée que ce samedi soir sur TF1, mais elle a déjà été vue plus de 6,8 millions de fois sur Facebook. Antony, 24 ans, est l’un des candidats aux auditions à l’aveugle de la saison 9 de The Voice, commencée le 18 janvier. On sait déjà qu’il a bouleversé le jury avec sa reprise de Casting, de Christophe Maé, issu de l’album La vie d’artiste, sorti en 2019.

« Jamais une chanson n’aura été autant faite pour une audition à l’aveugle », titre le compte Facebook de The Voice.​ En effet, les paroles sont particulièrement adaptées. « Mesdames Messieurs regardez-moi/Si je suis là c’est que j’y crois/Ils vous le diront eux que j’ai du talent/Qu’ce soit mes potes ou mes parents », déclame Antony d’une voix émue. Marc Lavoine, puis Amel Bent se retournent. Et au dernier moment, Lara Fabian et Pascal Obispo, cèdent également à la curiosité.

Il chante pour sa sœur

L’extrait a été publié le 15 janvier sur la page Facebook de l’émission. Jamais une prestation n’avait capté autant de vues avant sa diffusion à la télévision. L’histoire d’Antony a ému les internautes autant que sa chanson. L’étudiant chante pour sa sœur, Emmanuelle, décédée dans un accident de la route quand il avait 13 ans.

« J’ai dérivé quand je suis rentré au lycée, je ne faisais rien, cela a été une période difficile pour moi. Un jour mon père m’a dit arrête tes bêtises, j’ai pris la guitare de ma sœur et je me suis mis à la musique. Et si je chante la chanson de Christophe Maé, c’est que cette chanson c’est la mienne, c’est le cri d’un jeune homme en détresse », a raconté le candidat au Parisien.

« Je n’avais jamais ressenti cela avec une reprise »

Sa prestation a d’ailleurs ému l’interprète et co-auteur de Casting, Christophe Maé, interrogé par Le Parisien : « C’est ce qui est beau quand la chanson devient universelle, quand on voit comment ce candidat se l’approprie, s’émeut le musicien. C’est ce qui est magique avec le destin des chansons, on ne peut jamais savoir la vie qu’elles peuvent avoir. Et là, je n’avais jamais ressenti cela avec une reprise. C’est fou, car ces paroles sont devenues les siennes. J’aimerais croiser un jour le chemin de ce garçon. »

La prestation entière, et le choix d’Antony concernant son coach seront diffusés dans le numéro de The Voice de ce samedi, à partir de 21 h 05.