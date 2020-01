Nicolas Hulot et Julien Courbet dans le numéro de Capital diffusé le 26 janvier 2019 sur M6. — Lou BRETON / M6

« Consommer autrement : Oui, mais à quel prix ? » Cette question sera au centre du numéro de Capital diffusé ce dimanche à 21h05 sur M6. Trois reportages sont au programme : un sur le recyclage problématique des machines à laver, un autre sur le « vrai » prix de l’électricité et le troisième sur les pesticides qui sont loin d’avoir disparu de nos assiettes.

En plateau, Nicolas Hulot, invité de Julien Courbet, réagira à ces sujets. Dans un extrait que 20 Minutes vous propose de découvrir en exclusivité, l’ex-ministre de l’Environnement affirme que l’on peut « devenir des consommateurs un peu plus responsables en mettant dans le quotidien une dose de conscience ». Il prône la mise en place d’une « TVA incitative ».

« Pour l’avion ou les machines à laver, par exemple, vous mettez une grosse TVA qui progressivement est de plus en plus forte. (…) Tout le monde aura intérêt, les producteurs comme les consommateurs, à aller dans la catégorie vertueuse. » Mais l’idée est plus facile à théoriser qu’à concrétiser puisqu’il faudrait pour cela la réaliser « au niveau européen ».