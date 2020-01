Margaux et sa maman, en larmes, alors qu'elle vient de battre le record de gains de l'émission N'oubliez pas les paroles présentée par Nagui. — France 2

Elle est inarrêtable ! Ce mercredi, Margaux a détrôné le roi Kevin. En atteignant les 424.000 euros de gains cumulés, la jeune femme est devenue la plus grande gagnante de l’histoire du jeu télévisé « N’oubliez pas les paroles ». Présentée chaque soir par Nagui, l’émission de France 2 met les candidats au défi du karaoké. Ce mercredi, devant plus de trois millions de spectateurs, la jeune femme habitant à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) est devenue la plus grande maestro de l’histoire du jeu.

Elle n’a pas pu contenir ses larmes. Quand sa mère est venue la rejoindre sur le plateau, Margaux a craqué, relâchant la pression accumulée pendant 42 émissions. Elle, la Bretonne de bientôt 25 ans, a dompté les paroles de la chanson « Poupée psychédélique » de Thierry Hazard pour devenir la plus grande championne du jeu. Tout ça sur un titre sorti en 1990 alors que la candidate n’était pas encore née. « C’est une chanson que je ne connaissais pas du tout avant de réviser. Elle est hyperdifficile. Je suis vraiment contente d’avoir gagné sur un titre comme ça », réagit Margaux, qui n’en revient toujours pas.

Pour performer ainsi, la jeune candidate a révisé pendant des mois une liste de 750 chansons qu’elle jugeait « incontournables ». Il fallait au moins ça pour détrôner Kevin, qui était jusqu’à ce soir le plus grand maestro de l’émission de Nagui. En 2018, il avait remporté 410.000 euros avant d’être éliminé sur une chanson de Brigitte Bardot. « Kevin, pour moi, c’était une machine. Je n’arrive pas à croire ce qu’il m’arrive. Je ne sais pas comment j’ai fait », avoue Margaux.

Installée à Saint-Malo avec son compagnon, la jeune Bretonne vise désormais un nouveau record : celui du nombre de victoires détenu par Renaud, qui avait triomphé pendant 55 émissions. « J’adore ce challenge », avance-t-elle. Celle qui espère intégrer une formation d’assistante vétérinaire ne compte pas quitter l’émission tout de suite.