Lorie dans

Voilà une nouvelle qui devrait attrister les fans de Lorie. Dans une interview accordée à RTL, en partenariat avec Télé Loisirs, la chanteuse et comédienne a donné plus de précisions sur son retour dans Demain nous appartient. Absente depuis l'été dernier, elle devrait réintégrer la série occasionnellement, mais pas avant plusieurs mois. Car si Lorie est toujours attachée à DNA, elle désire désormais se concentrer sur d’autres projets.

« Si je reviens ça ne sera pas pour du quotidien »

« En fait avec la production, on s’était dit que j’allais faire une pause d’environ un an. J’avais besoin de faire cette pause parce que ça faisait déjà deux ans que j’étais sur la série… La série se tourne à Sète, j’y étais du lundi au vendredi et moi ma vie elle n’est pas à Sète. J’avais besoin de temps pour passer du temps avec mes amis et ma famille, repartir en tournée, faire d’autres projets, j’avais envie de jouer d’autres rôles », explique l’interprète de Lucie Salducci.

Si certains pariaient sur un retour de Lorie au printemps, ce ne sera finalement pas le cas. « En avril, ça ne sera pas du tout possible, avec les projets ça va être compliqué, ça sera sans doute plus qu’un an », précise-t-elle. Mais que les fans se rassurent, la comédienne reviendra : « L’envie est toujours là parce que j’ai mes potes là-bas c’est une ambiance particulière, c’est la famille, c’est une belle série de qualité, quotidienne. J’ai envie de revenir. Après quand ? C’est un peu compliqué. Mais si je reviens ça ne sera pas pour du quotidien, tous les jours, pour une arche ou deux arches exceptionnelles. » En attendant son retour, les téléspectateurs découvriront Lorie dans un autre rôle à la télévision, celui de la policière Clara Delaunay dans le téléfilm Maddy Etcheban le 25 janvier sur France 3.