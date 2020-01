Ce surtout de table Thomire s'est vendu pour 16.500 euros. — © TV CONSEIL

La production l'avait annoncé, un nouveau record a été battu ce jeudi dans Affaire conclue sur France 2. Un surtout de table réalisé par le ciseleur et bronzier Pierre-Philippe Thomire a été acheté par Pierre-Jean Chalençon pour la modique somme de… 16.500 euros.

Le record précédent a donc été battu : il s’agissait d’une sculpture de lion, achetée par Caroline Pons pour 12.750 euros. Si l’on est encore est loin des nombres à six zéros, les sommes que les acheteurs de l’émission de Sophie Davant sont prêts à dépenser ne font qu’augmenter. Ainsi, en avril 2019, Pierre-Jean Chalençon avait récupéré des dessins de Picasso pour 9.300 euros.

« Je ne savais pas si c’était une réplique ou une vraie »

Cette vente est une très belle surprise pour Tristan, l’étudiant en BTS électronique venu de Nîmes qui présentait l’objet. La statue traînait dans la maison de sa mère, qui allait déménager. Le jeune homme espérait tirer 1.000 euros de l’objet, qui a été évalué à 7.000 euros par l’expert, et s’est vendu à plus du double.

« Je m’étais renseigné sur une potentielle valeur en regardant Internet, mais je ne savais pas si c’était une réplique ou une vraie », a raconté Tristan au Parisien. Avec la somme récoltée, il a pu « payer les frais de déménagement de ma mère et faire beaucoup de cadeaux à mes parents, mes grands-parents ainsi que ma sœur et mon frère ». 1.000 euros sont partis pour les impôts, comme pour tout objet d’art qui coûte plus de 5.000 euros. « Au final, il me reste un quart de l’argent que je compte investir dans un achat pour faire ensuite de l’immobilier locatif », explique Tristan au quotidien.