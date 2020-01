La candidate Margaux cartonne dans l'émission N'oubliez pas les paroles présentée par Nagui. — Capture d'écran France 2

On ne l’arrête plus. Mercredi soir, Margaux a remporté sa 19e victoire en finale de l’émission « N’oubliez pas les paroles ! ». Diffusé chaque soir sur France 2 et présenté par Nagui, le programme met les candidats au défi du karaoké. Et à ce petit jeu, la jeune Bretonne est une experte. Mercredi soir, elle est entrée dans le top 5 des maestros de l’émission, comme l’a confié l’animateur.

Mercredi soir, elle a battu Flora, une étudiante en comédie musicale qui l’a pourtant fait trembler. Etablie à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) depuis deux ans et demi, la pétillante Margaux a déjà empoché 236.000 euros depuis sa première participation le 28 décembre. Ce jour-là, elle avait fait forte impression en éliminant Cindy, un autre maestro qui avait enchaîné 21 victoires mais n’avait cumulé « que » 124.000 euros comme le rappelle Télé Loisirs.

Contente de voir Margaux dépasser Coralie avec 1000 dans la 1ère émission de ce soir et 10 000 dans la 2ème sur Raphaël de Carla Bruni ! #noplp #nplp — Thalna (@Thalna24) January 8, 2020

Pour être aussi calée, la jeune femme qui a grandi près de Lorient (Morbihan) a avoué son secret. Avant de participer à l’émission, elle a tapé les paroles de 750 chansons à l’ordinateur, dont 500 qu’elle connaît absolument par cœur. Dans une interview accordée à Ouest-France, la trentenaire a d’ailleurs confié avoir participé une première fois à l’émission en mai mais avait été éliminée. « Je chante depuis que je suis toute petite mais jamais en public », précise celle qui est une fan de la première heure du programme télé.

« Ce serait bien d’avoir une fille dans le top 3 »

Celle qui ambitionne de devenir auxiliaire de vétérinaire espère maintenant battre Violaine, quatrième candidate à avoir empoché le plus gros gain avec 242.000 euros. Et devenir la meilleure femme du jeu télévisé. « Ce serait bien d’avoir une fille dans le top 3 quand même », a confié la jeune candidate. « Et pourquoi pas la meilleure ? », a surenchéri Nagui. Il faudra pour cela battre le champion Kévin, qui avait empoché 410.000 euros. Le record du nombre de victoires revient cependant à Coralie, qui avait empilé 52 victoires pour un gain de 227.000 euros.