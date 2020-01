Les matchs de l'Equipe de France à l'Euro 2020 seront visibles sur TF1 et M6, et sur beIN Sports. — THOMAS SAMSON / AFP

La chaîne qatarie beIN Sports a annoncé ce mardi avoir conclu un accord de diffusion avec l' UEFA : l’intégralité de l'Euro de football 2020 sera diffusée en direct sur la chaîne payante. Il s’agit de 51 matchs, dont 28 seront proposés en exclusivité.

L’accord comprend également les droits digitaux, la chaîne diffusera les résumés des rencontres. Selon L'Equipe, beIN Sports a obtenu tous ces droits pour la somme de 38 millions d’euros.

TF1 et M6 également diffuseurs

La chaîne cryptée était déjà le diffuseur principal de l’Euro 2016. Les groupes TF1 et M6, qui s’étaient alors partagé la diffusion des matchs en clair, ont annoncé fin novembre que plusieurs matchs seraient visibles sur leurs chaînes. Il s’agira de douze matchs de poule, dont celui d’ouverture, de ceux de l’équipe de France, et de cinq huitièmes de finale, trois quarts de finale et les demi-finales et la finale.

L’UEFA Euro 2020, qui intervient soixante ans après sa première édition, se déroulera du 12 juin au 12 juillet 2020, dans 12 villes européennes : Amsterdam, Bakou, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenhague, Dublin, Glasgow, Londres, Munich, Rome et Saint-Pétersbourg.