Ce centre de table a été réalisé par le ciseleur Pierre-Philippe Thomire. — France 2

Passionnés d’Affaire conclue, préparez-vous. Un nouveau record de vente sera battu dans l'émission de Sophie Davant diffusée ce jeudi 9 janvier à 17 heures, selon Warner Bros. Il s’agit d’un centre de table réalisé par le bronzier et ciseleur Pierre-Philippe Thomire, qui « va faire s’envoler les enchères » annonce la société de production dans un communiqué.

Pierre-Philippe Thomire, né en 1751 et mort en 1843, était sculpteur, fondeur, ciseleur, doreur et bronzier. Il obtint le titre de « ciseleur de l’Empereur » en 1809, une récompense pour services rendus à l’Empire. Il fabriquait des tables, guéridons, lustres, surtouts-de-tables, ou encore des candélabres, et créa une entreprise présente dans toute l’Europe au début du XIXe siècle.

Un objet expertisé par Harold Hessel

L’objet sera expertisé par Harold Hessel. Son propriétaire, un habitant de Rousson, dans le Gard, affirme le quotidien régional Midi-Libre, pensait posséder un centre de table valant près de 1.000 euros.

Le record de vente d’Affaire Conclue est actuellement détenu par Le lionceau assis, une sculpture art déco du sculpteur animalier Roger Godchaux. Jacqueline, une Toulousaine de 89 ans, l’a vendu pour 12.750 euros à Caroline Pons dans une émission diffusée le 3 octobre dernier. Le record précédent était détenu par des estampes de Picasso, vendu pour 9.300 euros à Pierre-Jean Chalençon dans La chasse aux objets diffusé le 28 avril 2019.