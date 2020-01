« La Chanson secrète », animée par Nikos Aliagas, a eu une diffusion irrégulière, et ne fait pas des miracles dans les audiences — Perusseau-Gaffiot/Bestimage

Divertissement à la diffusion irrégulière depuis 2018, La Chanson secrète animée par Nikos Aliagas était de retour samedi soir avec un nouveau numéro. Et malgré la présence de Mimie Mathy, Black M ou Kendji Girac, l’émission n’a réuni « que » 3,9 millions de téléspectateurs, pour une part de marché de 19,9 %. C’est 500.000 de moins que le précédent numéro diffusé en novembre, et c’est surtout moins que le leader des audiences ce samedi, l'inusable Commissaire Magellan sur France 3, avec un épisode inédit et 4,6 millions de fidèles (21,3 % de PDA). Il semble loin le temps où TF1 trustait les audiences du week-end, et même des programmes phares comme The Voice​ ou Danse avec les stars n’y peuvent rien.

Suivent France 2 avec le nouveau Boyard Land et 2,1 millions de spectateurs (10 % de PDA), M6 avec la saison 9 de Hawaii 5-0 et 1,7 million de sérievores (7 ? 8 % de PDA), et toujours là, quoi qu’il arrive, les Echappées belles de France 5 devant 933.000 téléspectateurs (4,3 % de PDA).