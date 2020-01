Cyril Hanouna dézingue les réveillons du Nouvel An de TF1, France 2 et C8

L'animateur Cyril Hanouna. — Aurelien FAIDY/AutoFocus-prod/C8

Un œil sur la télévision au réveillon. Cyril Hanouna, l’animateur de ouche pas à mon poste !, a dézingué les programmes proposés par TF1, France 2 et C8 à l’occasion de la Saint-Sylvestre sur Twitter.

Bon petite darka je suis tombé vite aif sur le Reveillon de france2 ils ont fait une chakchouka du grand cabaret et de la chance aux chansons, on dirait qu on est en 1982!😂On va rigoler dans le debrief de la rentrée! Et TF1 eux ils ont dit nikomouk on met un bêtisier! 😂😂 — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) December 31, 2019

Au sujet de La chanson française fête le 31, présenté par Faustine Bollaert, Sophie Davant et Daphné Bürki sur France 2 qui a rassemblé 2,85 millions de téléspectateurs, soit 21,5 % de part d’audience jusqu’à 0h25, selon Médiamétrie, il commente : « Ils ont fait une chakcouka du Grand cabaret et de la Chance aux chansons, on dirait qu’on est en 1982. »

L’émission, qui accueillait de nombreux artistes sous le dôme du cirque de Paname pour danser sur les plus grands tubes des années 1960, 1970, 1980 et 1990, a réalisé une audience nettement moins bonne qu’en 2018, qui avait réuni 3,8 millions de téléspectateurs devant Le plus grand cabaret du monde, soit 27,1 % de PDA. Le départ de Patrick Sébastien a coûté environ 1 million de fidèles à la chaîne publique.

Le Grand bêtisier du 31, présenté par Karine Ferri et Christophe Beaugrand en compagnie de nombreux invités de la télé dont Patrick Sébastien sur TF1, a fédéré 3,18 millions de téléspectateurs, soit 23,1 % de PDA. Un programme qui n’a pas obtenu les faveurs du trublion de C8, qui écrit : « TF1 eux ils ont dit nikomouk, on met un bêtisier. »

Et nous @C8TV ils savent plus quoi inventer comme bêtisier! Une darka! Le bêtisier des animaux, le bêtisier du ski, le bêtisier des fruits secs, le bêtisier des végétaliens! Bon et rassurez vous j ai déjà zappé f2 j ai pas 202 ans non plus! Rlitah!!😂😂😂 — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) December 31, 2019

Cyril Hanouna n’a pas épargné sa propre chaîne. « Et nous@C8TV, ils savent plus quoi inventer comme bêtisier. Le bêtisier des animaux, le bêtisier du ski, le bêtisier des fruits secs, le bêtisier des végétaliens », se moque l’animateur. Sa chaîne proposait pourtant Les années 80 : le grand concert, une comédie musicale présentée par Carole Rousseau et non pas un bêtisier.

L’occasion de remettre une couche sur le programme de France 2 : « J’ai pas 202 ans non plus ! » « On va rigoler dans le debrief de la rentrée ! », promet l’animateur, qui va probablement parler des programmes de fin d’année lors de son retour à l’antenne la semaine prochaine dans Touche pas à mon poste.