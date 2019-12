Lara Fabian, Amel Bent, Marc Lavoine et Pascal Obispo sur le tournage des auditions à l'aveugle de la neuvième saison de «The Voice», le 21 novembre 2019. — bureau233 - Lionel Guericolas

« C’est The Voice, ici, pas "The Parlé" ». 20 Minutes a déjà assisté à l'enregistrement des premières auditions à l'aveugle, dans une bonne ambiance et avec un tout nouveau jury. Au revoir Julien Clerc, Jenifer, Mika et Soprano, et bienvenue à Marc Lavoine, Lara Fabian, Pascal Obispo et Amel Bent. Les téléspectateurs pourront les découvrir dans leurs fauteuils de coachs à partir du samedi 18 janvier à 21h05 sur TF1 pour la saison 9 de The Voice.

Le télécrochet, lui-même, fait un peu sa révolution, avec 14 candidats par coach (contre 18 la saison précédente), la fin du vol de talents, le maintien du blocage, des Battles diffusées avant les K.O., et d’autres surprises. Comme le confiait à puremedias Matthieu Grelier, le directeur des programmes d’ITV Studios qui produit l’émission, l’idée est de revenir à « l’esprit des premières saisons ». Il faut dire que The Voice doit enrayer une chute des audiences en saison 8, avec son pire score historique et un leadership du samedi soir laissé aux téléfilms de France 3.