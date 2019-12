La journaliste de la chaîne espagnole RTVE, Natalia Escuerdo, a appris qu'elle avait gagné au loto en direct — Capture écran RTVE

Les Espagnols sont toujours fidèles à leur Loto de Noël, une tradition qui dure depuis 1812 et qui les a vus dépenser près de trois milliards d’euros cette année. Et comme tous les gagnants ont joué, c’est ce qu’a fait Natalia Escuerdo, une journaliste de la chaîne espagnole RTVE. Sauf qu'à l’annonce des résultats ce 22 décembre, elle était en reportage, en direct, dans la ville d’Alicante. Et elle a gagné ! Le pactole ? La reporter ne s’est pas tout de suite posé la question, laissant éclater sa joie à l’antenne, enchaînant par un « Demain, je ne viens pas travailler. » Elle pensait avoir gagné 400.000 euros.

Aquí la tienes: "la reportera de La 1" de la que habla todo el mundo a estas horas. ¡Se llama Natalia Escudero! #LoteríaRTVE



🔴 Directo ➡ https://t.co/pfgTOQpaaN pic.twitter.com/58j3ACuNte — TVE (@tve_tve) December 22, 2019

« J’ai été débordé par la joie »

Natalia Escuerdo a ensuite tenté tant bien que mal de faire son boulot et d’interviewer des joueurs, avant de faire à nouveau la danse de la joie. Sous le regard amusé de ses deux collègues en plateau. Mais la journaliste n’a pas vraiment déposé sa démission, ni, en fait, décroché le gros lot. Elle n’a gagné « que » 5.000 euros au Loto de Noël.

Celle qui n'a pas gagné de quoi s’assurer une retraite a présenté ses excuses, après avoir été accusée de mensonge et de manipulation. « J’ai été débordée par la joie, mais je n’ai ni menti, ni manipulé, écrit-elle dans une série de tweets. Je m’excuse encore une fois pour la confusion diffusée aujourd’hui et clarifiée en direct, et je maintiens que demain je ne travaillerai pas, parce que je pars en vacances. »