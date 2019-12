« Bébé Yoda» dans la série de Disney + « The Mandalorian ». — Disney

This is the way ! Ce n’est pas vraiment une surprise, mais c’est désormais officiel : Baby Yoda et Mando auront droit à de nouvelles aventures. « Saison 2 de # TheMandalorian à venir à l’automne 2020 », a tweeté le producteur et réalisateur Jon Favreau vendredi, alors que s’achevait la première saison sur la plateforme de streaming Disney +.

Season 2 of #TheMandalorian coming Fall 2020 pic.twitter.com/8VQYLDMQ0V — Jon Favreau (@Jon_Favreau) December 27, 2019

Contrairement au dernier film, The Mandalorian, un spin-off de Star Wars qui se déroule cinq ans après Le Retour du Jedi, est particulièrement populaire chez les fans de la première heure. Et sur Internet, Baby Yoda a conquis presque tout le monde avec son adorable bouille et son identité mystère.

« Comme s’il (Jon Favreau) avait eu le choix », a commenté la société spécialisée Exhibitor Relations, estimant que les fans ne lui auraient jamais pardonné de ne pas avoir l’occasion de revoir le très attachant « Baby Yoda ». Alors que la saga « Star Wars » touche à sa fin avec son dernier opus, L’Ascension de Skywalker, qui fait actuellement un carton au cinéma à travers le monde, Disney compte sur la série The Mandalorian pour continuer à faire vivre la marque. Et ses produits dérivés.