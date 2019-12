Seb est parti à l'aventure en Papouasie. — Francis Leduc

Ce jeudi, TFX présente « Seb en Papouasie-La Vraie Aventure », à 21h05.

Seb la Frite est parti au bout du monde pour réaliser son rêve d’enfant.

Une aventure que le youtubeur partage sur un plateau télé avec ses amis Squeezie, Maxenss, Luciole et Sofyan.

La rencontre de deux mondes. Ce jeudi à 21h05 sur TFX, les téléspectateurs auront deux découvertes pour le prix d’une : l’exploration de la Papouasie occidentale, et les premiers pas de Seb Frit à la télé. Plus connu sous le nom de Seb la Frite, le youtubeur (à plus de 4 millions d’abonnés) fait une première incursion dans le petit écran en présentant Seb en Papouasie-La Vraie Aventure, la réalisation d’un « rêve de gosse ». « L’idée était de se prendre pour des aventuriers, et d’aller dans l’un des derniers endroits sur terre inexplorés par l’homme », a-t-il expliqué à 20 Minutes.

Direction l’Indonésie donc, où Seb et une équipe de scientifiques (spéléologues, guides et ornithologues), sont partis à la rencontre de tribus papoues, à la découverte des fonds marins du Triangle de Corail, et d’un trésor historique enfoui dans la jungle inhospitalière, où l’homme se fait tout petit… « Mentalement parfois c’était dur, c’était très flippant », reconnait-il. Le résultat ? Un documentaire qui pourrait bien réconcilier internautes et téléspectateurs.

Voici le teaser du documentaire.#LaVraieAventure 🌏💙



Le « Rendez-vous en terre inconnue » du Web

Car on ne va pas se mentir, s’ils ont pour point commun un écran, ces deux mondes ont dû mal à se mélanger, et ne partagent pas forcément les mêmes codes ni la même culture. « On a créé une espèce d’hybride entre le Web et la télé avec TF1 [le groupe auquel appartient TFX] et la boîte de prod avec qui je travaille, développe Seb. Je voulais faire une émission de voyage, axée sur la découverte, un peu comme Rendez-vous en terre inconnue [sur France 2], mais en nouveau. Parce que quand je regarde ces émissions, je vois bien que c’est scripté. C’est beau, tu passes un bon moment, mais nous ce qu’on aime sur le Web, c’est le côté intimiste, la proximité… Et c’est par plein de mini-détails que tu changes tout un programme. »

Dans Seb en Papouasie-La Vraie Aventure, le youtubeur se filme lui-même, s’adresse directement à la caméra et aux téléspectateurs, et commente les images en voix off. « C’est comme lorsqu’un pote te raconte son histoire, moi c’est ce que j’aime regarder sur le Web », précise-t-il. Des potes qu’il a pris le soin d’inviter à ses côtés, non pas en Papouasie, mais sur un plateau télé. Car ce jeudi, les téléspectateurs découvriront Seb l’aventurier, et Seb l’animateur, entouré de ses amis Maxenss, Luciole, Squeezie et Sofyan. Ces visages connus de YouTube visionneront son périple, et le commenteront confortablement installés dans des canap.

Seb le rassembleur

Si elle n’hésite pas à se moquer gentiment de la télé, la fine équipe reste bon enfant, tout en gardant un esprit fédérateur. « Je veux me positionner un peu comme un rassembleur, là où on peut dire que le Web ne veut pas de la télé et que la télé ne veut pas du Web, explique Seb la Frite. Il y a une espèce de guerre nulle entre les deux, mais je pense que nous allons nous allier. Et si nous voulons aller à la télé, il faut que nous fassions nous-même les choses, en s’adaptant à elle. »

Le début d’une grande aventure pour le youtubeur ? Si la sauce prend, Seb compte renouveler cette expérience télé. Quand à ses fidèles sur le Web, hermétiques à la télé, ils pourront retrouver le programme dans quelques semaines, sur YouTube. Tout le monde devrait y trouver son compte.