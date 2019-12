Tomer Sisley et Hélène de Fougerolles dans « Balthazar ». — TF1/ Thibault Grabherr

Balthazar termine sa saison 2 en beauté sur TF1. La série française avec Tomer Sisley et Hélène de Fougerolles a rassemblé 5,98 millions de téléspectateurs en moyenne jusqu’à 23h10 ce jeudi soir, selon les chiffres de Mediamétrie. Deux épisodes inédits, les derniers de la saison, étaient suivis d’une rediffusion.

29 % des individus de quatre ans et plus, et 29,7 % des femmes responsables des achats de moins de cinquante ans (FRDA-50) – la cible privilégiée des annonceurs – étaient devant la série thriller qui suit les aventures de Raphaël Balthazar (Tomer Sisley), un médecin légiste aussi brillant qu’agaçant. Balthazar gagne dont 0,1 point de part d’audience (PDA) sur une semaine, même si elle avait 29.000 spectateurs de moins.

Anne-Sophie Lapix, Philippe Etchebest et Aragorn

TF1 était suivie de loin par France 2, avec un nouveau numéro du magazine culturel Le grand échiquier, présenté par Anne-Sophie Lapix et diffusé en direct. Muriel Robin, Amélie Nothomb et Philippe Jaroussky ont attiré 1,59 million de personnes, soit 8,1 % de PDA, mais seulement 1,6 % des FRDA-50. Le numéro précédent de l’émission, diffusé le 31 octobre, avait été regardé par 1,23 million de personnes (7,6 % de PDA).

En troisième marche du podium, on retrouve M6 et son émission animée par Philippe Etchebest, Cauchemar en cuisine, avec 7,3 % de PDA pour le premier épisode de la soirée. Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du Roi diffusé par France 3 arrive quatrième. 1,44 million de fans (8,3 % de PDA, 11,2 % des FRDA-50) ont suivi les aventures de Frodon, Gandalf et Aragorn et la chute du Mordor. C’est un meilleur score que la précédente rediffusion du long-métrage, le 4 octobre 2018 sur France 4, qui n’avait attiré que 927.000 personnes.

1,14 million de personnes pour la première partie du « Baba Noël »

Le Baba Noël de Cyril Hanouna sur C8 a été regardé par 1,14 million de téléspectateurs en moyenne pendant sa première partie, de 20 h 45 à 21 h 35, soit 5 % de PDA. Les parts d’audience sont montées à 12,1 % sur les 15-34 ans, soit la quatrième chaîne sur cette tranche d’âge, et 8,2 % des FRDA-50. La seconde partie n’était suivie que par 654.000 personnes jusqu’à 23h35, soit 3,7 % de PDA.